兵庫県は１８日、県立はりま姫路総合医療センター（姫路市）で、受診した７０歳代男性に肺がんの疑いがあるなどとする指摘を複数の担当医が見落としていたと発表した。男性はその後、肺がんで死亡しており、県病院局企画課は「過失で治療介入が遅れた。死亡との因果関係には高い蓋然性がある」としている。同課によると、２０２２年１月と３月、男性が腹部と胸部の大動脈瘤（りゅう）の手術で入院した際のＣＴ（コンピューター