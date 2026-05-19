ドリフト走行を目的としてカスタムされた、いわゆる「ドリ車」におばあちゃんを乗せ、お買い物に出かけたお孫さんの投稿が話題だ。【写真】マツダRX-7の「ドリ車」に乗るおばあちゃん今、Xで大きな注目を集めているのは灯油さん（@yfns250f）。「買い物に連れて行って」という祖母（87歳）の何気ないお願いから、愛車・マツダ「サバンナ RX-7 FC3S」で異色のドライブをすることになったのだ。灯油さんは「これ虐待とかにならない？