米フォックスニュースの看板キャスター、ブレット・バイアー（Bret Baier）氏がこのほど、北京の街を歩きながら中国の日常を体験する動画を公開しました。動画では、朝陽公園で高齢者と卓球を楽しんだり、ロボットがいれたコーヒーを味わったり、英語で「ロボット販売員」からソーセージを買ったりする様子が紹介されています。これらの動画はフォックスニュースの公式アカウントやバイアー氏個人のSNSで公開され、高い再生数を集