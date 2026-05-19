言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、親しみのある家族の呼び名、くつろぎの時間に欠かせない家具、そして食欲をそそる和の味わいという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぼ□□ぁーみ□□うみヒント：居間などでゆったりと腰掛けるための背も