ローソンは、訪日外国人客向けに動画やＡＲ（拡張現実）を使った販売促進に乗りだす。外国人にとって購入手順がわかりにくいレジ横のホットスナックやキャラクターくじの購入方法を解説して、客が「欲しいのに買えない」といったことを防ぎたい考えだ。店内に設置した近距離無線通信（ＮＦＣ）タグなどにスマートフォンをかざすと、レジ横で販売する「からあげクン」や、外れなしでキャラクター雑貨が当たるくじの購入手順を示