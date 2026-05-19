世界が注目した米中首脳会談。二つの超大国「G2」のトップが北京で会談した。しかし、共同会見も共同声明もなかった。【映像】米中首脳が訪問の世界遺産「天壇公園」（実際の様子）勝者はどちらだったのか。国際政治学者の舛添要一氏は「3本勝負で言ったら、2本とった習近平国家主席の優勢勝ち」と語る。9年前の因縁と、激変した両国の力関係話は9年前にさかのぼる。習氏は2017年4月、１月に就任したばかりのトランプ大統領