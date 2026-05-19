女優・財前直見（６０）の変ぼうにネットが驚いた。財前は１６日にテレビ朝日系で放送された「令和の今こそ知っておきたいこれが私の生きる道マーガレット・サッチャーの人生」（午後２時半）に出演。歴史上の偉人の半生をドラマで紹介し、教訓を学ぶ番組で、財前は“鉄の女”と呼ばれた英国初の女性首相マーガレット・サッチャーを演じた。財前は白髪まじりのヘアスタイル、鮮やかなブルーのスーツでサッチャー役になり