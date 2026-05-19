高温に関する早期天候情報 気象庁が発表 気象庁は18日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 5月24日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄は17日頃から、高温に注意が必要です。 関東甲信地方は？（東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨、長野） ５月２４日頃から