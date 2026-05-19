高市総理大臣は19日に韓国を訪問し、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談します。高市総理は18日、来日中の韓国の財界人らと面会し「良好な日韓関係の基調を支える経済界の交流がさらに活発になることを期待する」と述べました。19日午前、韓国に向けて出発し、午後、李大統領の出身地の安東で首脳会談を行う予定です。両首脳は1月に高市総理の地元・奈良で会談していて、相互に行き来する「シャトル外交」で関係強化を図ります