＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】親方“おこ”で取組が強制停止（実際の様子）前頭十一枚目・宇良（木瀬）と前頭十二枚目・時疾風（時津風）の一番で、取組開始後に突如中断され取り直しとなる珍しい場面があった。境川親方は「審判が手を上げましたね」と即座に指摘、異例の光景に客席はどよめいた。立ち合い宇良が手をつく前に時疾風が立ったものの、行司の木村秋治郎は「はっけよい、のこった」