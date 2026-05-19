芸能生活70周年を迎えた俳優で歌手の里見浩太朗さん（89）にインタビュー。歌手活動への思いや長年活躍し続ける原動力などを明かしてくれました。愛知・御園座で14日、『御園座創立130周年記念 里見浩太朗コンサート』を開催した里見さん。1977年の座長公演『大江戸捜査網』以来、多くの座長公演を御園座で行ってきました。コンサートでは『水戸黄門』の主題歌をはじめ、石原裕次郎さん、八代亜紀さん、ちあきなおみさんのヒット曲