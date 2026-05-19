本日5月19日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『プラチナファミリー』では、三重県松阪市で江戸時代の豪商・竹川家を受け継ぐ13代当主・裕久さんを訪問。築300年の自宅に眠るお宝の数々を鑑定する。竹川家は江戸時代に徳川幕府御用の為替業務を行い、大財閥・三井家