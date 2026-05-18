日本発のフットウェアブランド「アライヴフォーム（ALIVEFORM）」が、エロルソン・ヒュー（Errolson Hugh）が手掛ける「アクロニウム（ACRONYM®）」とのコラボレーションシューズ「THE BLADE」を5月23日に発売する。アライヴフォーム公式オンラインストア、BEAMS、A+S、ELIMINATORで取り扱う。【画像をもっと見る】THE BLADEは、ツイ・ハーク監督による映画「ブレード/刀」から着想を得て製作した、3Dプリント製のベアフ