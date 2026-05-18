コーセーグループのコーセープロビジョンが、J-BeautyとK-Beautyを横断的に体験できるポップアップイベント「Maison KOSÉ × SEOUL LIFE」を6月6日から18日まで、直営店「メゾン コーセー銀座（Maison KOSÉ 銀座）」で開催する。【画像をもっと見る】同イベントは、韓国のクリエイティヴユニット「ジーワイソウル（GYSEOUL Co., Ltd.）」との共同企画として実施。コーセーが中長期ヴィジョンとして掲げる「Your Life