「ビームス（BEAMS）」が、「ニューバランス（New Balance）」に別注した「2010」を発売する。ビームス メンズカジュアルレーベル、一部地域を除く「ビームス ボーイ（BEAMS BOY）」レーベル取扱店舗、ビームス公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】2010は、2000年代のデザインとランニングソールを組み合わせたクラシックモデル。かかと中足部には「ABZORB」クッションを、ミッドフットには「Stability Web」