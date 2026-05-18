世界を舞台にパルクールをけん引してきたアスリートたちが集うクリエイティブチーム「Team Farang」によるアパレルブランド「ファラン（FARANG）」が再始動する。5月20日に新作コレクションを発売。公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】ファランは、2011年にパルクールを通じて出会った、7人のメンバーによって発足したクリエイティブチーム「Team Farang」が手掛けるアパレルブランド。ブランド名である「FA