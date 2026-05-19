プレミアリーグ 25/26の第37節 アーセナルとバーンリーの試合が、5月19日04:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、カイ・ハーバーツ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）