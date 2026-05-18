「ジェントルモンスター（GENTLE MONSTER）」から、「2026 Veggie コレクション」が登場する。発売日は6月5日。キャンペーンにはaespaのカリナ（KARINA）と俳優兼歌手のYoshが出演した。【画像をもっと見る】同コレクションでは、野菜のシルエットとカラーを再解釈した全10種類のフォールディングアイウェアを用意。野菜のシルエットを反映したフレームや、茎を再解釈したテンプルディテールなどを備えている。同コレクショ