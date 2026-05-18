スノーピークが、ブランド初の冷感アパレルシリーズ「クーリングシステムウェア（Cooling System Wear）」として、ペルチェ冷却やファン、水冷式を取り入れたベスト2着を発売する。5月22日から、スノーピークの各店舗と公式オンラインストア、全国の取扱店舗で販売。発売に先駆けて、メディア関係者向けに体験会が開かれ、製品を披露した。【画像をもっと見る】同シリーズは、近年の猛暑の早期化・長期化を背景に、アウトドア