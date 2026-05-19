この記事をまとめると ■交差点では右折車より対向直進車や対向左折車が優先されている ■左折車の直後を狙った右折は交差点優先車妨害に該当する可能性がある ■右折時は焦らず徐行し優先車が途切れるまで待つ姿勢が重要となる 直進車・左折車優先が基本 街なかの道路やクルマの通行を見ていると、対向直進車または対向左折車がいるにもかかわらず、対向車線の左折車のすぐあとに続く形で右折するクルマを見かけることがありま