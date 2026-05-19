【ロサンゼルス共同】米西部カリフォルニア州サンディエゴのイスラム教関連施設で18日、銃撃があり、捜査当局は3人が死亡したと発表した。10代の容疑者2人も死亡。警察は、憎悪犯罪（ヘイトクライム）の可能性を視野に調べている。