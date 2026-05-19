中道改革連合の野田佳彦・元首相は１８日に自身のブログで、安定的な皇位継承策を巡り、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案に「国民の理解を得られるか」と疑義を呈した。野田氏は、養子案の対象となる旧１１宮家について「約８０年前に皇籍を離れ、一般国民として育ってきた」と指摘。「前例のない遠縁一般人の養子を国民が理解するかどうか、世論の動向を注視したい」とし、実施する場合も慎重な制度設計が求められ