インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が17日、自身のインスタグラムを更新。モデル撮影に挑戦した際のカットを公開し、ファンから喝采を浴びている。屋外で撮影された爽やかな一枚だ。白いトップスに身を包み、耳にはピンクとゴールドのエレガントなヘッドホンをつけている。髪に太陽の光が差し込み、どこか遠くを見つめるような表情を浮かべている。宮部は自身のインスタグラムで実際の写真を公開。「実