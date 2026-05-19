1966年に創刊した週刊誌「週刊プレイボーイ」（集英社）と同年に放送を開始した寄席演芸番組『笑点』（日本テレビ系）。ともに今年60周年を迎えるメモリアルイヤーにコラボレーションが実現。5月25日に発売される「週刊プレイボーイ」23号に、笑点メンバーの撮り下ろし特別ビジュアルが掲載される。【写真】座布団運び・山田隆夫も！おなじみのカラフルな着物姿で『笑点』メンバー撮り下ろした特別ビジュアル「笑点版」特別