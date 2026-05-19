今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「ネオ北関東vs旧北関東」。磯山さやか、大友花恋、鏡優翔、カナメストーン、紫吹淳、中山秀征、楢崎智亜（「崎」は正式には「たつさき」）、野口啓代ほか、群馬・栃木・茨城出身の古株有名人と新世代メンバーが入り混じり、地元のアピール合戦を繰り広げる。【写真】茨城出身の仲良しコンビ・カナメストーンも登場プロフリークライマーの楢崎智亜と野口啓代夫婦は、ネ