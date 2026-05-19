筆者の話です。免許取りたての頃、慣れてくると初心者マークをつけることが、どこか恥ずかしく感じていました。けれど、ある出来事をきっかけに、その見方が変わって──。 動けない車 「どうしよう、動かない」 免許を取りたての頃、母を乗せて初めてデパートへ出かけました。 慣れない運転に気を張りながらも、無事に買い物を終え、駐車場から出ようとしたときのことです。 大きく回りすぎてしまったのか、タ