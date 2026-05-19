世代交代の激しいグラビア業界で、長きにわたり第一線を走り続けているタレント・岸明日香。今年、デビュー15周年を迎え、「30代ラストの写真集になるかもしれない」という決意のもと写真集『Trajectory』（読み：トラジェクトリー）を発売する。初のスッピン姿、過去最大露出に挑んだ本作への思いはもちろんのこと、今回のインタビューでは、業界で生き残る“難しさ”についても語ってくれた。【写真】岸明日香、抜群プロポーシ