黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が18日に放送され、シシド・カフカ演じる元市長・雲井蛍が登場。彼女が「障がい者雇用」や「小1の壁」について語ると、ネット上には「身近だ…」「共感でしかない！ほんとそれ！」「現在進行系の話」などの声が相次いだ。【写真】出馬表明した流星（松下洸平）の過去も明らかに『銀河の一票』第5話より選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五