ブラジルサッカー協会は１８日、北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出され、豪華メンバーが集結した。地元メディアから国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に提出する５５人の予備登録メンバーリストに載ったと報じられたＭＦネイマールは、４大会連続のＷ杯選出となった。長年ブラジル代表の顔を務め、同国代表の通算最多得点記録（７９）を持