『美しき日本の土壌図鑑』（加藤拓 著）「埋没腐植質アロフェン質黒ボク土」はまるで氷入りのグラスにミルクを注ぎ、さらにドリップコーヒーを静かに沁みわたらせた感じではないか。「湿性沖積水田土」はシリアルやクッキーを敷きつめ、いちごチョコでコーティングしたバーをかじった断面そのものだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）『美しき日本の土壌図鑑』をめくると、足下でそんな豊かな色世界が広がっていたことに驚く。