今回考えてみたいのは、「本人が違うと言ったら、それで話は終わるのか？」問題である。【画像】「高市首相と今井尚哉参与が大喧嘩？」話題になった「選択」の記事を見る最近気になるのは首相本人や政府の公式アカウントが報道を否定すると、それがまるで“答え”のように扱われることだ。高市首相 ©時事通信社「本人が違うと言っているんだから」「政府が否定したんだから誤報なんじゃないの」というような反応である