作家の佐藤愛子さんが4月29日に亡くなった。102歳だった。遺作となった新刊『ぼけていく私』は愛子さんの語りと、娘の響子さん、孫の桃子さんによる対談で構成されている。「文藝春秋」6月号では、響子さんと桃子さんが、「母」「祖母」としての愛子さんについて語った。（構成・矢部万紀子）【画像】若かりし日の佐藤愛子さんと、幼少期の娘・響子さん◆◆◆響子このお正月、母のいる施設に花びら餅を持っていったんです。