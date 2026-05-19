テレビ朝日系では19日午後7時から『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』による豪華合体2時間スペシャルを放送する。小泉孝太郎、高嶋ちさ子、石原良純らが、歴史ある一家の暮らしや日本の知られざる名所の秘密に迫る。【写真】現在価値で約22億円もの株券が現存『プラチナファミリー』では、小泉と高嶋が、進行の藤森慎吾とともに三重県松阪市の豪商・竹川家を