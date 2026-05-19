日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆長官候補に急浮上警察庁長官候補の筆頭とみられていた前刑事局長の谷滋行氏（平成5年、警察庁）が首相秘書官に引き抜かれたことに起因し、楠芳伸長官（元年、同）を支える2人の最高幹部が、次世代の長官候補として急浮