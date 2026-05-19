WHO総会で演説するテドロス事務局長＝18日、ジュネーブ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）総会は18日、WHO非加盟の台湾について、オブザーバー資格での総会参加を退けた。台湾と国交があるパラグアイなどが支持していたが、中国などが反対した。中台関係が改善した2009〜16年には中国が容認し、WHO総会にオブザーバー参加していた。だが独立志向の民主進歩党（民進党）政権発足を受け、17年以降は参加で