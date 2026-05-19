5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、19日に放送されるフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（後7：00）に出演する。10キロのダイエットを経て「10キロ分腹に入る！」と豪語する期待の爆食スター・佐々木が、食いしん坊企画第2弾として“人気名店の隠れメニュー”の超調査に参加する。【写真】おそろいのサスペンダー衣装のなすなか中西＆タイムマシーン関＆佐々木大光「メニュ