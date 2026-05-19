広島の中村奨成外野手（２６）と佐々木泰内野手（２３）が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍に昇格する。佐々木の昇格は新井貴浩監督（４９）が明言し、中村奨は１８日に１軍昇格に備えた荷物整理のためマツダを訪れた。打撃不振のため２軍降格を経験した２人が、チームを今季初の２カード連続勝ち越しへと導く。上位進出に欠かせない戦力が１軍に帰還する。２軍での調整が続いていた中村奨と佐々木の１軍復帰が決定した