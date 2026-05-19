俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が現地時間15日、フランス・カンヌのホテル・マルティネスで開催された。日本映画や日本文化の魅力を世界へ発信する場として行われたイベントには、世界各国の映画関係者やメディア、クリエイターら1000人以上が来場。国や文化の垣根を超えた交流が繰り広げられた。【画像】この記事関するそのほかの写真イベント冒