国際的なスポーツの祭典の競技に加わったことで、一般への認知度と理解が爆発的に広がったスポーツ、スケートボード。もともとフィールドと日常が密接に隣り合うため、そのライフスタイルやカルチャーが多くの若者に支持されており、ヒップホップなどの音楽シーンやファッションシーンにもその影響を色濃く与えてきました。同アクションスポーツカルチャーを背景に生まれたブランドも多く、そのひとつが2010年にオレゴン州・ポート