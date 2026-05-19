エアプサンは、日韓線を対象とした「私のいちばん好きな旅行先」キャンペーンを5月13日から19日まで開催している。搭乗期間は5月13日から7月31日まで。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。別途、燃油サーチャージや空港諸税等が必要となる。なお、5月1日から6月30日までの発券分で適用される燃油サーチャージは、片道あたり9,000円となる。・釜山行き福岡（10円）、大阪/関西・松山・高松（500円）、東京/成田（1,500円）、札幌/