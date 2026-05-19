石川は長く覚醒が期待されている（C）産経新聞社プロ入り後、一番の当たりだったのではないか。中日・石川昂弥が5月16日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）で今季1号本塁打を放った。【動画】石川は130メートル超えの豪快なアーチを放った「7番・三塁」で先発出場。3回に相手先発、奥川恭伸の内角直球を捉え、今季1号をマーク。バックスクリーンの「106ビジョン」に映し出されたトラッキングデータを見て驚いた。「打球速