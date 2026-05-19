バイクで転倒し、ハンドルが曲がってしまった。このままだと帰れない。【ゾっとする】ガタガタ道にタイヤをとられて自転車ごと転倒。危険な状態のなか、三人の男がこちらに向かってきた北海道の山村で半世紀ほど前に起きた出会いが、若者を救いました。神奈川県在住の70代男性（投稿時）、Mさんの若き日の思い出。＜Mさんからのおたより＞五十数年前、高校生の時の出来事です。当時、生まれ故郷・北海道の中央部、大雪山系を見渡せ