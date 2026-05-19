ガールズグループKARAのメンバー、ニコルが圧巻のスタイルを見せつけた。去る5月18日、ニコルは自身のインスタグラムを更新。【写真】布少なすぎない？ニコルが開放的にキャプションには、「すごくときめいた。ありがとうございます」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、KARAが5月17日に延世（ヨンセ）大学の学祭「AKARAKA」に出演したときの裏側を捉えたものである。（写真＝ニコルInstagram）写真のな