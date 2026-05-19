元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ピタピタ衣装でのほろ酔いショットを公開し話題となっている。中川アナは１８日、自身のインスタグラムを更新。「ほろ酔い気分での収録お酒がまわってじわじわテンションが高くなる本並さん、その様子を楽しげにあたたかく見守る桂里奈さん理想のご夫婦すぎる」と記し、体にフィットしたブルーのノースリーブのトップスを着て、ワイングラスを持ったショットや、元サッカー女子