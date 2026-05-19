「職人の矜持」も今は昔「うちにはベトナム人の従業員が2人いますが、とても真面目です。彼らは家族のためにはるばる稼ぎに来ていますからね。休み時間にはよく祖国の子どもたちとテレビ通話していますよ」こう語るのは、都内で建設業を営む40代の男性だ。この数十年で、日本の建設現場の風景は様変わりした。建設業界の就業者数は、ピーク時の'97年には約690万人を数えていたが、いまや480万人ほどに落ち込み、四半世紀で200万人