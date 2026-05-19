突然ですが、「イエベ」が何の略か知っていますか？SNSを中心に話題…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「イエローベース」でした！イエベとは、「イエローベース」の略語です。パーソナルカラー診断において使われる用語で、肌・髪・瞳などの色味が黄みを帯びているタイプの人を指します。パーソナルカラーとは、その人が生まれ持った色素をもとに、似合う色を分類する考え方です。大きく「イエローベース（イエベ）」