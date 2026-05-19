「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない。」 そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれる“ときめきワンポイントレッスン”でうまくなろう！ 下半身主導ではなく「胸主導」でクラブを動かす 打球が曲がるときは、下半身の動きに対して上半身が遅れているのが原因かもしれません。上半身が遅れるとダウンスイングで軸が右に傾き、右ヒジ