【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州サンディエゴのモスクで１８日午前、銃撃事件があり、地元警察によると、警備員ら３人が死亡した。現場近くの車内では、容疑者とみられる２人の遺体が見つかった。警察は２人が事件後に銃で自殺を図った可能性があるとみて調べている。警察は１８日の記者会見で、「ヘイトクライム（憎悪犯罪）」との見方を示した。モスクにはイスラム教系の学校が併設されているが、教職員と生