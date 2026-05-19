アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、カタールなどからの要請を受け入れ、「あす予定していた攻撃を実行しないよう指示した」と明らかにしました。トランプ大統領は18日、自らのSNSにヘグセス国防長官らに対して「あす予定していたイランに対する軍事攻撃を実行しないよう指示した」と投稿しました。カタールやサウジアラビアの要請を受けたものだと主張したうえで、「極めて重要な交渉がおこな