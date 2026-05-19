5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗（24）が16日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「【衝撃】塩崎の実家に行ったら太智も知らない新事実発覚!!」と題し、まさかの“本人不在”でメンバー・塩崎太智（※崎=たつさき、25）の実家を訪れる様子が公開された。【動画】「部屋の至る所に塩崎太智」“本人不在”で塩崎太智の実家を紹介した山中柔太朗※実家到着は7:05頃〜山中は、撮影で塩崎の故郷でもある和